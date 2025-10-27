Trump a Putin | Faccia finire la guerra invece di testare missili

Il presidente degli Stati Uniti Trump pressa il leader russo Putin affinché si fermi nel produrre missili e concentri invece i suoi sforzi sulla pace. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump a Putin: “Faccia finire la guerra invece di testare missili”

Altri contenuti sullo stesso argomento

"L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Lo afferma il premier ungherese Viktor Orban conversando con Repubblica a margine della sua visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli - facebook.com Vai su Facebook

Trump alza il tiro contro Putin: sanzioni al petrolio russo di Rosneft e Lukoil https://ilsole24ore.com/art/trump-alza-tiro-contro-putin-sanzioni-petrolio-russo-rosneft-e-lukoil-AHvBDkID?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X

Trump gela Putin: "Faccia finire la guerra invece di testare missili". E annuncia: "L'anno prossimo andrò in Cina" - A bordo dell'Air Force One , il presidente statunitense, attacca il capo del Cremlino dopo il collaudo di un nuovo missile da crociera russo a ... Da agoramagazine.it

Trump gela Putin: "Faccia finire la guerra invece di testare missili". E annuncia: "L'anno... - Il presidente russo, Vladimir Putin, "dovrebbe far finire la guerra" in Ucraina "invece di testare missili". Scrive msn.com

Trump: "Putin dovrebbe far finire la guerra in Ucraina, non testare missili nucleari" - Il presidente russo, Vladimir Putin, "dovrebbe far finire la guerra" in Ucraina "invece di testare missili". Da iltempo.it