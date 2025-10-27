Trump a Putin | Faccia finire la guerra invece di testare missili

Tv2000.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Trump pressa il leader russo Putin affinché si fermi nel produrre missili e concentri invece i suoi sforzi sulla pace. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

trump a putin faccia finire la guerra invece di testare missili

© Tv2000.it - Trump a Putin: “Faccia finire la guerra invece di testare missili”

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump putin faccia finireTrump gela Putin: "Faccia finire la guerra invece di testare missili". E annuncia: "L'anno prossimo andrò in Cina" - A bordo dell'Air Force One , il presidente statunitense, attacca il capo del Cremlino dopo il collaudo di un nuovo missile da crociera russo a ... Da agoramagazine.it

trump putin faccia finireTrump gela Putin: "Faccia finire la guerra invece di testare missili". E annuncia: "L'anno... - Il presidente russo, Vladimir Putin, "dovrebbe far finire la guerra" in Ucraina "invece di testare missili". Scrive msn.com

trump putin faccia finireTrump: "Putin dovrebbe far finire la guerra in Ucraina, non testare missili nucleari" - Il presidente russo, Vladimir Putin, "dovrebbe far finire la guerra" in Ucraina "invece di testare missili". Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Putin Faccia Finire