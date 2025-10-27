Truffe telefoniche | tornano le fake call di sedicenti avvocati e carabinieri Ecco come difendersi

Sono tornati a colpire. Il modus operandi è purtroppo noto, ma continua a mietere vittime potenziali: telefonate che annunciano arresti, incidenti stradali e proposte di risolvere tutto con il denaro pur di non finire in carcere.L'allarme è stato rilanciato dai cittadini di Castiglione del Lago. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

