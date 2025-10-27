Truffa falso e uso improprio dell' auto blu Nuovo avviso di conclusione indagini per Galvagno Ars

Feedpress.me | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo avviso di conclusione indagini per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, che sostituisce il precedente notificato a luglio, cui ora sono contestati i reati, oltre che di corruzione e peculato, anche falso e truffa. Nel nuovo avviso, notificato giovedì scorso, non viene contestato l’episodio di corruzione per i fondi per il Capodanno a Catania ma si allargano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

truffa falso e uso improprio dell auto blu nuovo avviso di conclusione indagini per galvagno ars

© Feedpress.me - Truffa, falso e uso improprio dell'auto blu. Nuovo avviso di conclusione indagini per Galvagno (Ars)

Scopri altri approfondimenti

truffa falso uso improprioTruffa, falso e uso improprio dell'auto blu. Nuovo avviso di conclusione indagini per Galvagno (Ars) - Nuovo avviso di conclusione indagini per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, che sostituisce il precedente notificato a luglio, cui ora sono contestati i reati, oltre c ... Si legge su msn.com

truffa falso uso improprioAltre accuse al presidente Ars Galvagno: contestati dalla Procura anche i reati di falso e truffa - Nuovo avviso di conclusione indagini per il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, che sostituisce il precedente notificato a luglio, cui ora sono contestati i reati, oltre che di corruzione e peculat ... Secondo ilsicilia.it

truffa falso uso improprioNuova truffa in rete, massima attenzione ai finti messaggi dell’ASI - Un SMS sospetto, un numero a pagamento e l’uso improprio del nome dell’Automotoclub Storico Italiano: la nuova truffa telefonica sta impazzando ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Falso Uso Improprio