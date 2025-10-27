Truffa falso e uso improprio dell' auto blu Nuovo avviso di conclusione indagini per Galvagno Ars

Nuovo avviso di conclusione indagini per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, che sostituisce il precedente notificato a luglio, cui ora sono contestati i reati, oltre che di corruzione e peculato, anche falso e truffa. Nel nuovo avviso, notificato giovedì scorso, non viene contestato l’episodio di corruzione per i fondi per il Capodanno a Catania ma si allargano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Truffa, falso e uso improprio dell'auto blu. Nuovo avviso di conclusione indagini per Galvagno (Ars)

