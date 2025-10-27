Trovato un cadavere sulla spiaggia vicino Latina | è un 56enne originario di Caserta
Il corpo di un uomo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di domenica 26 ottobre sulla spiaggia di Minturno, in provincia di Latina. Si tratta di un uomo di 56 anni originario della provincia di Caserta. I carabinieri indagano sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
ULTIM'ORA - Trovato un cadavere sui binari a Viareggio - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere sulla spiaggia, la Procura di Cassino dispone l’autopsia - Il corpo senza vita di un uomo di 56 anni, residente in provincia di Caserta, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Pantano Arenile a Marina di Minturno. Riporta latinaoggi.eu
Tragedia in spiaggia a Porto Sant'Elpidio: trovato il cadavere di un uomo, indagini su cause del decesso e identità - Tragedia in spiaggia a Porto Sant'Elpidio, dove questa mattina un uomo è stato trovato senza vita. Si legge su corriereadriatico.it
Trovato un cadavere sulla spiaggia di Punta Bianca - Sono stati alcuni cacciatori a fare la macabra scoperta e chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Da grandangoloagrigento.it