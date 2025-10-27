Trovato sulla spiaggia di Minturno il corpo senza vita di un uomo
Si è trasformata in tragedia l’ultima domenica di ottobre nella zona di Marina di Minturno. Nel tardo pomeriggio di ieri, 26 ottobre, il copro senza vita di un uomo di 56 anni è stato trovato lungo la spiaggia.A lanciare l’allarme è stato un passante che ha subito allertato il 112. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Trovato senza vita in spiaggia ai Caraibi: morto a 66 anni Mirko Bridda Leggi l’articolo tinyurl.com/3bysm3eh - facebook.com Vai su Facebook
Trovato sulla spiaggia di Fano il corpo del sub pescarese scomparso - X Vai su X
Cadavere sulla spiaggia, la Procura di Cassino dispone l’autopsia - Il corpo senza vita di un uomo di 56 anni, residente in provincia di Caserta, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Pantano Arenile a Marina di Minturno. Riporta latinaoggi.eu