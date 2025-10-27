Trovato sulla spiaggia di Minturno il corpo senza vita di un uomo

Latinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è trasformata in tragedia l’ultima domenica di ottobre nella zona di Marina di Minturno. Nel tardo pomeriggio di ieri, 26 ottobre, il copro senza vita di un uomo di 56 anni è stato trovato lungo la spiaggia.A lanciare l’allarme è stato un passante che ha subito allertato il 112. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

