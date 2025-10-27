Trovati a Bardonecchia 29 kg di cocaina in un furgone droga nascosta anche nella marmitta | due arresti

Due uomini arrestati a Bardonecchia: sequestrati 29 kg di cocaina nascosti in un furgone diretto in Francia. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

