Trovata una punta vera ora lo scontro diretto E il Mezzolara è in forma

Fatica, fatica, fatica. Per vincere un campionato bisogna sempre saper fare fatica. Senza, si potrà anche vincere qualche partita ma non si arriva in fondo. E’ come la carriera di un pugile: non si può vincere solo di ko, arrivano i match "sporchi", duri, in cui diventa difficile far valere una superiorità e la differenza allora la fanno l’insistenza, la pazienza, la mentalità. Ecco perchè l’1-0 sul Russi ha valore, come lo ebbe l’1-0 di Sant’Arcangelo dopo la doccia fredda del debutto perdente al "Paolo Mazza" contro la neopromossa Fratta Terme. Non si può ragionare secondo termini per cui se sei in Eccellenza vincere è scontato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

