Trovata morta in strada a Riccione la perizia cambia tutto | Antonia non fu investita caduta da 25 metri
La morte di Antonia Conti a Riccione sembrava un terribile investimento mortale da parte di un’auto pirata ma la perizia ha stabilito che in realtà le lesioni sono compatibili con una caduta dall’alto di circa 25 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
