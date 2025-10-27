Trova la moglie con l’altro Vigilante gambizza il rivale
VILLA CARCINA (Brescia) Da tempo sospetta che la moglie abbia un amante, il pensiero è un tarlo che lo consuma. L’altra sera era pressoché certo che la consorte avrebbe incontrato l’altro, anche se la donna negava. Ma il marito geloso sorprende la coppia, confermando la propria intuizione, e fa fuoco con la pistola d’ordinanza gambizzando il rivale. Poi si consegna ai carabinieri. Nottata ad alta tensione quella tra sabato e domenica il Valtrompia. Un cinquattottenne valtriumplino, guardia giurata, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini, di cui si sta occupando il sostituto procuratore Alessio Bernardi, devono ancora fare luce su alcuni aspetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
