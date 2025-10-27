Troppo grave l’errore in Napoli-Inter | Rocchi ferma l’arbitro Mariani e il guardalinee Bindoni
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per Serie A e Serie B, ha deciso di fermare – e quindi bocciare – sia Maurizio Mariani, arbitro di Napoli-Inter, che Daniele Bindoni, guardalinee che ha segnalato il rigore in favore del club campano nel primo tempo, poi trasformato da De Bruyne. Troppo grave l’errore e grave anche la gestione del momento. Niente infrasettimanale per Mariani (era tra i probabili designati): rimarrà fermo anche nel weekend e forse tornerà in Serie B in quello successivo. Bindoni non era nella lista degli assistenti che sarebbero scesi in campo tra martedì e mercoledì, ma l’impressione è che rimarrà fermo a lungo, vista anche la sosta per le nazionali in mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
