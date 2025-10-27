Troppo giovane per essere malata Milli mandata a casa 13 volte | cancro diagnosticato due anni dopo

La storia di Milli Tanner, una ragazza inglese oggi 23enne che ha scoperto di avere un cancro al colon solo due anni dopo la prima visita, quando era già al terzo stadio. "Una volta ipotizzarono addirittura che avessi bevuto troppo" ha rivelato la giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Giovane, talentuoso e con i piedi per terra (anche troppo). Eddie Brock racconta a Today.it il successo della canzone che spopola su Spotify e TikTok ("Lei è bellissima ma non è te", canta il cantautore romano). L'intervista completa, a cura di Paolo Aruffo, è qu - facebook.com Vai su Facebook

“Troppo giovane per essere malata”, Milli mandata a casa 13 volte: cancro diagnosticato due anni dopo - La storia di Milli Tanner, una ragazza inglese oggi 23enne che ha scoperto di avere un cancro al colon solo due anni dopo la prima visita, quando era già ... Secondo fanpage.it

«Per i medici ero troppo giovane per una malattia grave. Ho dovuto mentire per essere ascoltata: così ho scoperto il tumore» - La diagnosi, però, le è arrivata solo dopo anni di sofferenza Sydney Stoner, 31 anni, a 27 anni ha scoperto di avere un tumore al colon ... Segnala leggo.it