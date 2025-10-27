Trofeo Komaros Sub vittorie per Leonardo Ponzio e Monsub Jesi
ANCONA – Dopo le precarie condizioni meteo-marine degli ultimi anni, con acque torbide e poche prede, l’edizione numero 42 del Trofeo Komaros – 25° Memorial Fabio Bolli ha avuto un supporto ideale dal tempo, risultato alternato con nubi e sole, mare quasi calmo, acque limpide e media corrente da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al via domenica 26 ottobre la 42° edizione del Trofeo Komaros sub - 25° memorial Fabio Bolli - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Trofeo Komaros Sub di pesca in apnea | Cronache Ancona cronacheancona.it/2025/10/21/tor… - X Vai su X
Trofeo Komaros, ecco le migliori prestazioni - Ottime prestazioni ad Ancona al "38° Trofeo Komaros – 21° Memorial Fabio Bolli" organizzato dal Kòmaros Sub Ancona con la collaborazione logistica del Marina Dorica. Lo riporta ilrestodelcarlino.it