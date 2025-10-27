Trofeo Komaros Sub vittorie per Leonardo Ponzio e Monsub Jesi

ANCONA – Dopo le precarie condizioni meteo-marine degli ultimi anni, con acque torbide e poche prede, l’edizione numero 42 del Trofeo Komaros – 25° Memorial Fabio Bolli ha avuto un supporto ideale dal tempo, risultato alternato con nubi e sole, mare quasi calmo, acque limpide e media corrente da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

