Tripletta spettacolare di Florenzi in Kings Cup | tre gol in 20 minuti e assist a Moscardelli

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Florenzi si toglie una grande soddisfazione in Kings Cup con la tripletta decisiva che porta la squadra al primo posto: l'ultimo gol ricorda la celebre rete contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

tripletta spettacolare florenzi kingsTripletta spettacolare di Florenzi in Kings Cup: tre gol in 20 minuti e assist a Moscardelli - Florenzi si toglie una grande soddisfazione in Kings Cup con la tripletta decisiva che porta la squadra al primo posto: l'ultimo gol ricorda la celebre ... fanpage.it scrive

tripletta spettacolare florenzi kingsFlorenzi incanta in Kings Cup: 'Spizzi' autore di una tripletta e di un assist per Moscardelli nel successo con i suoi BigBro - L'ex giocatore di Roma e Milan fa impazzire i fan della Kings Cup con una prestazione da urlo: prima l'assist per Moscardelli, poi tre goal in poco più di 20 minuti, l'ultimo dei quali con un tiro da ... Da msn.com

tripletta spettacolare florenzi kingsIl primo gol di Florenzi in Kings League è uno spettacolo - Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l'ex giocatore del Milan Alessandro Florenzi ha deciso di accettare la proposta del noto streamer Moonryde e cimentarsi nella Kings League con ... Come scrive milannews.it

