Tripletta spettacolare di Florenzi in Kings Cup | tre gol in 20 minuti e assist a Moscardelli

Florenzi si toglie una grande soddisfazione in Kings Cup con la tripletta decisiva che porta la squadra al primo posto: l'ultimo gol ricorda la celebre rete contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Partita da standing ovation quella del nostro Elias Jamal, che dopo la rete nella prima gara stagionale, oggi ha messo a segno una tripletta. Notevole il primo gol in pallonetto, spettacolare quello del momentaneo 4-2 al volo di sinistro. Jamal sale così a 4 reti i - facebook.com Vai su Facebook

