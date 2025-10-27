Trionfi e guai di un tennista | la vita di Bjorn Borg diventa un film ma ci sarà anche la Bertè?

La leggenda del tennis Björn Borg sta per raccontare la sua vita come non ha mai fatto prima. Jonas Åkerlund, il celebre regista svedese noto per i suoi videoclip rivoluzionari con Madonna, Beyoncé, Lady Gaga e i Rolling Stones, dirigerà l’adattamento cinematografico di Heartbeat, l’autobiografia dell’ex campione che in Italia è uscita con il titolo “Battiti” (ed Rizzoli) Variety svela in esclusiva che il progetto è attualmente in fase di sviluppo da parte delle etichette JarowskijYellow Bird e Mastiff Sweden, che fanno parte di Banijay Entertainment. La scelta di Åkerlund non è casuale: oltre ai suoi videoclip musicali, il regista ha firmato film come Polar, Spun, Lord of Chaos e la serie Netflix Clark. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

