Trinidad e Tobago nave da guerra Usa attracca nella capitale | le proteste degli abitanti

Una nave da guerra statunitense ha attraccato domenica nella capitale di Trinidad e Tobago, mentre l’amministrazione Trump aumenta la pressione militare sul vicino Venezuela e sul suo presidente Nicolás Maduro. L’arrivo della USS Gravely, un cacciatorpediniere lanciamissili, nella capitale della nazione caraibica si aggiunge alla portaerei USS Gerald R. Ford, che si sta avvicinando al Venezuela. Maduro ha criticato il movimento della portaerei come un tentativo da parte del governo statunitense di fabbricare “una nuova guerra eterna” contro il suo paese. Molte persone a Trinidad e Tobago criticano l’attracco della nave da guerra in città. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trinidad e Tobago, nave da guerra Usa attracca nella capitale: le proteste degli abitanti

