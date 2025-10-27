Trevisani | L’Inter va sempre in tilt non capisco perché Su Chivu dico questo
Inter News 24 Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Pressing, ha analizzato la sconfitta dell’ Inter contro il Napoli, evidenziando le difficoltà dei nerazzurri nel gestire la partita. Secondo il noto giornalista, la squadra di Chivu ha pagato cara la mancanza di reattività e la gestione errata di alcuni momenti cruciali. INTER NEL PALLONE – L’Inter vince 5-0 col Torino, con l’Udinese va avanti subito, va tutto bene poi l’Udinese segna su calcio di rigore, la squadra va in tilt e l’Udinese vince 2-1. 🔗 Leggi su Internews24.com
