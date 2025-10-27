Treviglio accoglienza da star per don Zaccaria Bonalumi | Nei prossimi mesi visiterò tutti i malati
Treviglio. L’accoglienza è stata quella degna di una star. Cortei, la banda cittadina, applausi e persino una lunga coda di “fan” per le foto, come si conviene a una celebrità, hanno accompagnato l’ingresso ufficiale di monsignor Zaccaria Mauro Bonalumi, che succede a don Norberto Donghi. Sono stati in centinaia i fedeli e non solo che domenica pomeriggio hanno preso parte alla cerimonia che ha avuto luogo tra il Santuario della Madonna delle Lacrime e la Basilica di San Martino e Santa Maria Assunta. Presenti anche molti cittadini di Peschiera Borromeo, dove don Zaccaria ha esercitato il suo precedente ministero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
Stamattina a Treviglio alla Festa con gli Amici dei Pompieri per gustare le caldarroste e il vin brulè. Un’occasione per incontrare i nostri straordinari Vigili del fuoco Volontari e per sostenere la loro incessante attività. Grazie per l’invito: é sempre un grande pi - facebook.com Vai su Facebook
Treviglio, chi è don Zaccaria Bonalumi, il nuovo parroco da settembre: «Per me questo è un pianeta da scoprire» - Don Zaccaria Bonalumi, 60 anni, attualmente alla guida della comunità pastorale di San Carlo Borromeo a Peschiera Borromeo. Riporta bergamo.corriere.it