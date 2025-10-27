Treviglio. L’accoglienza è stata quella degna di una star. Cortei, la banda cittadina, applausi e persino una lunga coda di “fan” per le foto, come si conviene a una celebrità, hanno accompagnato l’ingresso ufficiale di monsignor Zaccaria Mauro Bonalumi, che succede a don Norberto Donghi. Sono stati in centinaia i fedeli e non solo che domenica pomeriggio hanno preso parte alla cerimonia che ha avuto luogo tra il Santuario della Madonna delle Lacrime e la Basilica di San Martino e Santa Maria Assunta. Presenti anche molti cittadini di Peschiera Borromeo, dove don Zaccaria ha esercitato il suo precedente ministero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, accoglienza da “star” per don Zaccaria Bonalumi: “Nei prossimi mesi visiterò tutti i malati”