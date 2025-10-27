Trevi l' allarme dei sindacati | Importanti esuberi alla Sitem Scatta lo sciopero
“La storica impresa, oggi di proprietà di un gruppo statunitense, ha annunciato importanti esuberi tra i 165 dipendenti. Si parla di una trentina di lavoratori che potrebbero perdere il lavoro, con conseguenti risvolti sociali sull’intero territorio”. I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
