Treni Trenord annuncia 120 corse in più al giorno per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali

La mobilità per i primissimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 potrà contare su 120 corse ferroviarie in più da parte di Trenord.Un potenziamento - spiega l'azienda - che porterà le corse giornaliere a 2.500, con il collegamento fra Milano e la Valtellina attivo dalle 4. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

