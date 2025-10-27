Treni passaggio a livello guasto | ritardi sulla linea Firenze-Viareggio
Altopascio (Lucca), 27 ottobre 2025 – Mattinata di ritardi sulla linea Firenze-Viareggio. Secondo le prime informazioni la causa del disservizio, avvenuto stamani 27 ottobre, è un guasto al passaggio a livello di Altopascio. E’ di circa 20 minuti il ritardo accumulato dai convogli. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bellano, auto abbatte la sbarra del passaggio a livello: strada chiusa e treni rallentati Intervento di Vigili del fuoco, militari dell’Arma, 118 e polizia locale dopo l’incidente che ha danneggiato la barriera ferroviaria. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie - facebook.com Vai su Facebook
Treni, passaggio a livello guasto: ritardi sulla linea Firenze-Viareggio - Circa 20 minuti è l’attesa per pendolari e non che nella mattinata di oggi, 27 ottobre, si trovano sulla tratta ... Lo riporta lanazione.it
Guasto al passaggio a livello: mattinata di caos per i pendolari - Un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza (Monza) ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria sulla linea S7 Milano- Segnala leccotoday.it
Guasto al passaggio a livello, circolazione ferroviaria in tilt: treni in ritardo, cancellati o modificati - A causa di un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza, si registrano ritardi sulla linea S7 Milano–Lecco, gestita da Trenord, in ... Si legge su milanotoday.it