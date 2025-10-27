Treni Italo efficienti per ridurre i consumi
TRENI INNOVATIVI, green, con emissioni ridotte, materiali riciclati e efficienza energetica. Questo l’obiettivo della strategia messa in piedi da Italo, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità. "Il nostro modello di business si basa sul paradigma dell’efficienza energetica. Sin dal principio, Italo ha investito su treni innovativi e sostenibili costruiti con materiali riciclabili e progettati secondo criteri di eco-sostenibilità, che assicurano ridotte emissioni di CO2. Per tale ragione, la flotta Italo è stata inserita in programmi di incentivazione dell’efficienza energetica riconosciuti dalle principali istituzioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
