Trema il governo Sanchez gli indipendentisti di Puidgemont rompono l’accordo con i socialisti

Guai in vista per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. L’ex presidente catalano Carles Puigdemont, leader del partito indipendentista Junts per  Catalunya, ha annunciato la decisione di rompere il patto di governo socialista firmato nel 2023. La direzione di Junts  ha appoggiato all’unanimità la proposta del leader di rompere l’accordo che ha portato all’investitura di Sanchez. Ne hanno dato notizia fonti del partito citate dai media iberici. La svolta, che era nell’aria da giorni, rischia di mettere a dura prova la tenuta del governo socialista che potrebbe non arrivare a fine mandato nel 2027, orfano a tutt’oggi della legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

