Tre borse di studio per studenti universitari pratesi del primo anno
Ultimi giorni per partecipare al bando di concorso per studenti iscritti al primo anno di Università lanciato dalla Fondazione Biti. C’è tempo fino al 31 ottobre per presentare domanda e richiedere la possibilità di ottenere una delle tre borse di studio da 2500 euro, messe in palio per sostenere la carriera universitaria di ragazzi e ragazze residenti a Prato. Tra i requisiti: avere meno di 23 anni e di vivere in un nucleo familiare con un Isee non superiore a 30mila euro. Le borse di studio sono rinnovabili lungo tutto il percorso di studi a condizione che lo studente abbia assolto l’80% dei crediti formativi previsti dal piano di studi e abbia conseguito una media non inferiore a 24 trentesimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sagra 2025 - Consegna delle borse di studio Anche quest’anno, in occasione della Sagra di Montanaso, abbiamo avuto il piacere di premiare i nostri studenti più meritevoli per i risultati raggiunti in ambito scolastico e universitario. Un applauso speciale va - facebook.com Vai su Facebook
Tre borse di studio per studenti universitari pratesi del primo anno - Ultimi giorni per partecipare al bando di concorso per studenti iscritti al primo anno di Università lanciato dalla ... msn.com scrive
UniTo accoglie studenti palestinesi: borse di studio del progetto IUPALS - L’Università di Torino accoglie tre studenti palestinesi con il progetto IUPALS, che sostiene il diritto allo studio e la cooperazione accademica tra Italia e Palestina ... Da mentelocale.it
Dalla Fondazione borse di studio per 27 studenti - Sono stati premiati complessivamente 27 studenti, appartenenti a tre istituti superiori del territorio. Si legge su msn.com