Ultimi giorni per partecipare al bando di concorso per studenti iscritti al primo anno di Università lanciato dalla Fondazione Biti. C’è tempo fino al 31 ottobre per presentare domanda e richiedere la possibilità di ottenere una delle tre borse di studio da 2500 euro, messe in palio per sostenere la carriera universitaria di ragazzi e ragazze residenti a Prato. Tra i requisiti: avere meno di 23 anni e di vivere in un nucleo familiare con un Isee non superiore a 30mila euro. Le borse di studio sono rinnovabili lungo tutto il percorso di studi a condizione che lo studente abbia assolto l’80% dei crediti formativi previsti dal piano di studi e abbia conseguito una media non inferiore a 24 trentesimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre borse di studio per studenti universitari pratesi del primo anno