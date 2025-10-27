Trastevere giovane accerchiato dal branco | picchiato e rapinato

Roma, 27 ottobre 2025 – Avevano scelto la loro vittima tra i giovani della movida di Trastevere, attendendo il momento giusto per colpire, ma, nel giro di poche ore, sono stati rintracciati ed arrestati dalla polizia di Stato. È accaduto in piena notte a piazza Trilussa, dove i due, dopo aver selezionato la loro vittima tra un gruppetto di ragazzi, lo hanno seguito, minacciato ed accerchiato per farsi consegnare lo smartphone. Di fronte al suo rifiuto, sono passati alla violenza: dopo un primo tentativo fallito di strappargli il telefono dalle mani, uno dei due ha colpito il ragazzo con un pugno al volto, riuscendo così a conquistare il bottino preso di mira e a fuggire. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it