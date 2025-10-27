Transizione ecologica ed energie rinnovabili siglata l' intesa tra Cia e Legacoop

Ferraratoday.it | 27 ott 2025

La vera transizione ecologica e l’autonomia energetica devono passare dalle aree urbanizzate e dai tetti degli edifici delle città e delle aree rurali. Questo l’obiettivo della intesa tra Legacoop Estense e Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, in collaborazione con la Comunità Energetica Rinnovabile. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

