Transizione ecologica ed energie rinnovabili siglata l' intesa tra Cia e Legacoop

La vera transizione ecologica e l’autonomia energetica devono passare dalle aree urbanizzate e dai tetti degli edifici delle città e delle aree rurali. Questo l’obiettivo della intesa tra Legacoop Estense e Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, in collaborazione con la Comunità Energetica Rinnovabile. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scienze e Tecnologie Agrarie per la Transizione Ecologica - UniMe - facebook.com Vai su Facebook

Ecomondo 2025: il futuro globale della transizione ecologica - - X Vai su X

Rinnovabili, Simiani: “Troppi ritardi sul decreto sulle aree idonee, il Governo batta un colpo” - Marco Simiani, deputato del Pd di Grosseto, interviene sulle aree idonee per le energie rinnovabili e attacca il Governo ... Lo riporta grossetonotizie.com

Nuovo impianto fotovoltaico da 8 milioni a Faenza: produrrà energia pulita pari al consumo annuo di 3.500 famiglie - L'investimento ha consentito la realizzazione di una struttura da 7,6 megawatt di capacità installata. Si legge su ravennatoday.it

Transizione: riformare la fiscalità e gli oneri di sistema per abbassare le bollette a imprese e famiglie - Una riforma della fiscalità energetica può ridurre le bollette e accelerare la transizione ecologi ... Come scrive alternativasostenibile.it