Trani | 17enne morto di cancro A gennaio ricevette la telefonata del papa Saverio Lomolino non volle mancare il mese scorso l' inizio dell' anno scolastico
All'inizio dell'anno scolastico Saverio Lomolino non volle esserci, nonostante la gravità delle sue condizioni. Nelle scorse ore Saverio Lomolino, 17 anni, è morto. La sua vicenda umana aveva commosso anche Francesco: papa Bergoglio lo scorso gennaio telefonò al 17enne di Trani. Domani, appunto a Trani, i funerali di Saverio Lomolino.
