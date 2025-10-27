Tragico incidente sulla Salaria auto si scontrano nel Reatino | morte due persone strada chiusa

Terribile schianto nel Reatino, dove due automobili si sono scontrante lungo la via Salaria: ad avere la peggio due persone a bordo, morte sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Parla il papà della ventenne morta nel tragico incidente a Roma: "Adesso i responsabili devono pagare" - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente sulla Salaria, auto si scontrano nel Reatino: morte due persone, strada chiusa - Terribile schianto nel Reatino, dove due automobili si sono scontrante lungo la via Salaria: ad avere la peggio due persone a bordo, morte sul colpo ... Da fanpage.it

Rieti, incidente sulla Salaria: due morti nello scontro tra due auto. Strada chiusa e traffico in tilt - La consolare è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia e il traffico è stato deviato sulla via Turanense in direzione Roma, verso Ascoli al chilometro 73,000 ... roma.corriere.it scrive

Rieti, incidente sulla Salaria: due morti, traffico in tilt. Tra le vittime il tenente colonnello dei carabinieri Matteo Branchinelli - Incidente stradale lungo la Salaria per Roma, altezza San Giovanni Reatino, questa mattina intorno alle 6. ilmessaggero.it scrive