Tragico incidente in tangenziale | scontro tra moto e trattore morto un 48enne

Quotidianodipuglia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro tra moto e trattore ad Andria, muore un 48enne. Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Andria (Bat) in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

tragico incidente in tangenziale scontro tra moto e trattore morto un 48enne

© Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente in tangenziale: scontro tra moto e trattore, morto un 48enne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tragico incidente tangenziale scontroMoto si scontra con un trattore sulla tangenziale, grave centauro 48enne: illeso l’agricoltore - Un motociclista di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Andria in direzione nord. Da msn.com

tragico incidente tangenziale scontroIncidente in tangenziale, traffico in tilt: chiuso uno svincolo - Un grosso incidente sulla Tangenziale Nord di Milano ha paralizzato il traffico. Lo riporta milanotoday.it

tragico incidente tangenziale scontroIlleso dopo un incidente sulla tangenziale di Forlì, scende dall'auto e viene investito: morto 48enne - Tragico incidente stradale sulla tangenziale di Forlì, morto un 48enne: finito contro il guardrail, è stato travolto dopo essere sceso dall'auto ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Tangenziale Scontro