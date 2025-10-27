Tragico incidente in tangenziale | scontro tra moto e trattore morto un 48enne
Scontro tra moto e trattore ad Andria, muore un 48enne. Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Andria (Bat) in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Parla il papà della ventenne morta nel tragico incidente a Roma: "Adesso i responsabili devono pagare" - facebook.com Vai su Facebook
Moto si scontra con un trattore sulla tangenziale, grave centauro 48enne: illeso l’agricoltore - Un motociclista di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Andria in direzione nord. Da msn.com
Incidente in tangenziale, traffico in tilt: chiuso uno svincolo - Un grosso incidente sulla Tangenziale Nord di Milano ha paralizzato il traffico. Lo riporta milanotoday.it
Illeso dopo un incidente sulla tangenziale di Forlì, scende dall'auto e viene investito: morto 48enne - Tragico incidente stradale sulla tangenziale di Forlì, morto un 48enne: finito contro il guardrail, è stato travolto dopo essere sceso dall'auto ... Come scrive virgilio.it