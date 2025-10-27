Tragedia sulla Salaria | muore il Tenente Colonnello Matteo Branchinelli viveva a Frosinone
Viveva a Frosinone, città d’origine della moglie Martina Santoro, il Tenente Colonnello Matteo Branchinelli, 52 anni, una delle due vittime del terribile incidente avvenuto questa mattina lungo la via Salaria.Originario di Terni, l’Ufficiale era molto conosciuto e stimato nel capoluogo ciociaro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
