Tragedia sulla Salaria alle porte di Rieti | muore tenente colonnello dei carabinieri originario di Terni
Viveva a Frosinone, città d’origine della moglie Martina Santoro, il tenente colonnello Matteo Branchinelli, 52 anni, una delle due vittime del terribile incidente avvenuto questa mattina lungo la via Salaria, all’altezza del chilometro 70 vicino all’ingresso di Rieti. Originario di Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Travolto da un’auto sulla Salaria, è morto sul colpo. Aveva 61 anni. La conducente, una donna di 56 anni, sarà indagata per omicidio stradale. È il secondo decesso in poche settimane sulla stessa strada. E l’asfalto, ancora una volta, diventa teatro di tragedia. - facebook.com Vai su Facebook
Morto il notaio 39enne Claudio Colacchi: lo studio a Rieti e le poesie, era nato a Genzano. Altro lutto sulla Salaria-killer - X Vai su X
Rieti – Tragedia sulla Salaria, un brutto incidente causa due morti - Un grave incidente ha interessato la strada statale 4 "Via Salaria" a Rieti, causando la morte di due p ... Riporta etrurianews.it
Rieti, incidente sulla Salaria: due morti. Tra le vittime il tenente colonnello dei carabinieri Matteo Branchinelli. In servizio per due anni a Tricase - Incidente stradale lungo la Salaria per Roma, altezza San Giovanni Reatino, questa mattina intorno alle 6. Come scrive msn.com
