Tragedia sulla Salaria alle porte di Rieti | muore tenente colonnello dei carabinieri originario di Terni

Viveva a Frosinone, città d’origine della moglie Martina Santoro, il tenente colonnello Matteo Branchinelli, 52 anni, una delle due vittime del terribile incidente avvenuto questa mattina lungo la via Salaria, all’altezza del chilometro 70 vicino all’ingresso di Rieti. Originario di Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

