Tragedia sul Ponte della Delizia morta una persona travolta da un pirata

Una persona ha perso la vita stamattina dopo essere stata travolta mentre si trovava sul ponte della Delizia, nel territorio del comune di Codroipo, ai confini tra le province di Udine e Pordenone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti operata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Drammatico incidente: auto con 5 giovani precipita da un ponte, a perdere la vita Omar, 26anni. La tragedia ha avuto un risvolto ancora più drammatico quando si è scoperto che la vittima era figlio di uno dei vigili del fuoco che è intervenuto per prestare i pri - facebook.com Vai su Facebook

Investito e ucciso sul ponte della Delizia in Friuli - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it scrive

Auto investe e uccide una persona sul ponte della Delizia. Traffico bloccato e deviazioni temporanee - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada che collega Casarsa a Codroipo. Riporta msn.com

Tragedia a Udine, investita fuori casa mentre va a scuola: muore una ragazza di 17 anni. Era sulle strisce pedonali - Tragedia a Udine: una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe ... Scrive affaritaliani.it