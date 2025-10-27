Tragedia infinita autobus precipita dal ponte | morti e feriti

– Un violento schianto nel cuore della notte ha trasformato un viaggio ordinario in una drammatica tragedia. Sulla strada nazionale 14, nelle vicinanze di Misiones, un autobus di linea è precipitato da un ponte dopo una collisione frontale con un’automobile. L’incidente ha provocato nove morti e più di venti feriti, molti dei quali versano in condizioni critiche. . Il mezzo, partito dalla capitale Buenos Aires e diretto verso il nord dell’Argentina, trasportava circa cinquanta passeggeri. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragedia infinita, autobus precipita dal ponte: morti e feriti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tragedia che lascia senza parole qds.it/infinita-trage…$QDS $QdSNotizie $QdSNews - X Vai su X

Un’immensa tragedia ha svegliato quest’oggi Canicattì. Il giovane Mattia Iannuzzo ha perso la vita a 16 anni in un tragico incidente. Ci stringiamo al dolore della famiglia a cui esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento di infinita sofferenza. "Il Signore - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia stradale in Argentina: autobus si schianta e precipita da un ponte - Scopri i particolari del tragico incidente che ha colpito l'Argentina, generando numerose vittime e feriti. Secondo notizie.it

Autobus precipita nel vuoto: bambini tra i morti, il bilancio orribile di questa strage - Almeno 42 morti, tra cui sette bambini, in un tragico incidente stradale in Sudafrica: un autobus precipita da un pendio. Lo riporta newsmondo.it

La tragedia del bus di Mestre due anni dopo: i ricordi, la ripartenza, il corso della giustizia - Un autobus precipita dal cavalcavia davanti all'imponente costruzione del Vega. Da rainews.it