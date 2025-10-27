Tragedia infinita autobus precipita da un ponte | nove morti e decine di feriti 

Un rumore improvviso squarcia la notte, poi solo il buio e il gelo di un silenzio irreale. Nessuno poteva immaginare che un semplice tragitto si sarebbe trasformato in qualcosa di così sconvolgente. Cosa è successo davvero su quella strada immersa nella nebbia, dove tante vite sono cambiate per sempre? Era una notte come tante, una di quelle in cui si spera solo di arrivare a destinazione e riabbracciare i propri cari. Ma per decine di passeggeri, il viaggio da Buenos Aires verso nord si è interrotto bruscamente su un ponte della provincia di Misiones, regalando all’Argentina una delle sue pagine più dolorose. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it