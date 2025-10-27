Tragedia infinita autobus precipita da un ponte | nove morti e decine di feriti

Thesocialpost.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un boato nella notte, la corsa nel buio e poi il silenzio. Sulla strada nazionale 14, in provincia di Misiones, un autobus di linea è precipitato da un ponte dopo essersi scontrato con un’auto, trasformando un normale viaggio in una delle peggiori tragedie stradali dell’anno in Argentina. L’impatto ha causato nove morti e oltre venti feriti, molti dei quali in condizioni gravi. L’autobus, partito da Buenos Aires e diretto nel nord del Paese, trasportava una cinquantina di passeggeri. Dopo lo scontro frontale con una vettura, il mezzo ha sfondato il guardrail ed è caduto nel vuoto, schiantandosi in un piccolo corso d’acqua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tragedia infinita autobus precipita da un ponte nove morti e decine di feriti

© Thesocialpost.it - Tragedia infinita, autobus precipita da un ponte: nove morti e decine di feriti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tragedia infinita autobus precipitaTragedia stradale in Argentina: autobus si schianta e precipita da un ponte - Scopri i particolari del tragico incidente che ha colpito l'Argentina, generando numerose vittime e feriti. Segnala notizie.it

tragedia infinita autobus precipitaAutobus precipita nel vuoto: bambini tra i morti, il bilancio orribile di questa strage - Almeno 42 morti, tra cui sette bambini, in un tragico incidente stradale in Sudafrica: un autobus precipita da un pendio. Secondo newsmondo.it

La tragedia del bus di Mestre due anni dopo: i ricordi, la ripartenza, il corso della giustizia - Un autobus precipita dal cavalcavia davanti all'imponente costruzione del Vega. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Infinita Autobus Precipita