Tragedia infinita autobus precipita da un ponte | nove morti e decine di feriti

Un boato nella notte, la corsa nel buio e poi il silenzio. Sulla strada nazionale 14, in provincia di Misiones, un autobus di linea è precipitato da un ponte dopo essersi scontrato con un'auto, trasformando un normale viaggio in una delle peggiori tragedie stradali dell'anno in Argentina. L'impatto ha causato nove morti e oltre venti feriti, molti dei quali in condizioni gravi. L'autobus, partito da Buenos Aires e diretto nel nord del Paese, trasportava una cinquantina di passeggeri. Dopo lo scontro frontale con una vettura, il mezzo ha sfondato il guardrail ed è caduto nel vuoto, schiantandosi in un piccolo corso d'acqua.

