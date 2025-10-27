Tragedia del Parsifal Rimini non dimentica i ragazzi del naufragio di 30 anni fa

Rimini, 27 ottobre 2025 – Sono passati 30 anni dalla tragedia del Parsifal, una delle pagine più dolorose della vela italiana. La sera del 2 novembre 1995 il cutter di 16 metri, realizzato dal cantiere di Stefano Carlini di Rimini su disegno di Carlo Sciarrelli, è impegnato nella regata trasferimento da Sanremo e Casablanca per partecipare alla Transat des Alizes. Come annunciato, le condizioni meteo peggiorano e mentre l'imbarcazione si trova al largo nel Golfo del Leone, la grande insenatura tra Tolone, in Francia, e Spagna, di fronte all'isola Minorca, viene colpita da una poderosa onda anomala di quasi 10 metri.

