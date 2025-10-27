Tragedia alla stazione di Villastellone | uomo travolto da un treno in corsa morto
Tragedia nella serata di ieri, domenica 26 ottobre 2025, alla stazione ferroviaria di Villastellone. Un uomo verosimilmente africano, tuttora da identificare in quanto sprovvisto di documenti, è stato travolto da un treno in corsa della linea Cuneo-Torino Porta Nuova che viaggiava verso il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
