Tragedia alla stazione di Villastellone | uomo travolto da un treno in corsa morto

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella serata di ieri, domenica 26 ottobre 2025, alla stazione ferroviaria di Villastellone. Un uomo verosimilmente africano, tuttora da identificare in quanto sprovvisto di documenti, è stato travolto da un treno in corsa della linea Cuneo-Torino Porta Nuova che viaggiava verso il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

