Traffico Roma del 27-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est In quest'ultima direzione riapre la galleria Giovanni XXIII in precedenza chiusa per un incidente in direzione di via Trionfale code Tuttavia da segnalare sulla tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria nelle due direzioni il testo Il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra via Tiburtina e La Rustica intenso il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione ostia per lavori notturni resterà chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina la tangenziale est tra viale di Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII in direzione di via Trionfale sempre sulla tangenziale resterà chiusa tra le 22 e le 6 la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di via Salaria maggiori informazioni queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

