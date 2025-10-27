Luceverde Roma Bentrovati temporaneamente chiusa per un incidente alla galleria Giovanni XXIII in direzione di via Trionfale inevitabile la formazione di code tra via Salaria adesso per la galleria traffico in coda anche in direzione opposta tra Corso di Francia & via Salaria intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra Cassia bis sala tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora tra Casilina e da Appia code a tratti anche in esterna tra Ardeatina e doppia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est intenso il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2025 ore 18:30