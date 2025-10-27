Traffico Roma del 27-10-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma Bentrovati temporaneamente chiusa per un incidente alla galleria Giovanni XXIII in direzione di via Trionfale inevitabile la formazione di code tra via Salaria adesso per la galleria traffico in coda anche in direzione opposta tra Corso di Francia & via Salaria intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra Cassia bis sala tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora tra Casilina e da Appia code a tratti anche in esterna tra Ardeatina e doppia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est intenso il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Bloccato nel traffico di via Tiburtina, a Roma, un padre disperato suona il clacson: la sua bimba di un anno non respira più. Jacopo e Gaia, agenti della Polizia di Stato, si fermano, capiscono subito la gravità della situazione e aprono la strada con le sirene ver - facebook.com Vai su Facebook
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X
Traffico Roma del 27-10-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Auditorium Parco della Musica di via De Coubertin modifiche ... Segnala romadailynews.it
Traffico Lazio del 27-10-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio chiusa la statale 4 via Salaria per un incidente al km 68 e 500 in prossimità di maglianello il traffico è deviato sulla via turanense ... romadailynews.it scrive
Roma, bimba di 14 mesi rischia di soffocare nel traffico: salvata da due poliziotti - Una bimba di appena 14 mesi ha rischiato di morire soffocata nel traffico di Roma, ma è stata salvata grazie alla prontezza di due agenti del commissariato Sant’Ippolito. Segnala trnews.it