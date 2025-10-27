Traffico Roma del 27-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in pieno svolgimento a una manifestazione con corteo partito alle 15 da Piazza dei Consoli per poi proseguire lungo viale San Giovanni Bosco Viale Marco Fulvio Nobiliore e via dell'Aeroporto possibili chiusure al passaggio dei partecipanti proseguono i lavori di potatura in via delle Fornaci con riduzione di carreggiata tra via Aurelia Antica è largo di Porta Cavalleggeri termine interventi previsto per il prossimo 29 novembre per lavori notturni la tangenziale est e resterà chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina tra viale di Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII in direzione di via Trionfale sempre sulla tangenziale in fascia oraria 22 sei chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di via Salaria prima di concludere ricordiamo che fino al dicembre resteranno Fermi tutti tram cittadini ci riferiamo Dunque alle linee 2358 14:19 lo stop si è reso necessario per consentire dei lavori alla struttura La sopraelevata della tangenziale est disposte corse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

