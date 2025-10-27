Traffico Roma del 27-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Auditorium Parco della Musica di via De Coubertin modifiche alla viabilità e divieti di sosta per un incontro istituzionale in via Pineta Sacchetti senso unico alternato tra via Pio Sesto e via Clemente all'appio latino lavori di potatura in via Vetulonia rallentamenti alla circolazione da stasera Venerdì servizio modificato sulla linea termini Centocelle per lasciare i lavori sul manto stradale di Piazza di Porta Maggiore e di Piazzale labicano per 5 sere l'ultima corsa da Centocelle sarà alle 20:04 da Termini alle 20:35 il cantiere Sara poi al lavoro dalle 21 alle 4:30 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2025 ore 14:30

