Traffico Roma del 27-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico rallentato sulla cassa da raccordo anulare all'ospedale San Pietro Fatebenefratelli e sulla Salaria dall'aeroporto di Lourdes alla tangenziale si segnalano code sulla tangenziale est e dallo svincolo della 24 ai campi sportivi in direzione centro anche tu la Tiburtina e sulla Pontina per un incidente in via di Acqua Acetosa Ostiense al Flaminio modifiche alla viabilità in via De Coubertin all'Auditorium Parco della Musica per un incontro istituzionale rallentamenti in viale del Muro Torto da viale del Galoppatoio e Piazzale Tiburtino in tema di cantieri in via Pineta Sacchetti senso unico alternato tra via Pio Sesto e via Clemente III all'appio latino lavori di potatura in via Vetulonia allentamenti alla circolazione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2025 ore 11:30

Scopri altri approfondimenti

Bloccato nel traffico di via Tiburtina, a Roma, un padre disperato suona il clacson: la sua bimba di un anno non respira più. Jacopo e Gaia, agenti della Polizia di Stato, si fermano, capiscono subito la gravità della situazione e aprono la strada con le sirene ver - facebook.com Vai su Facebook

Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X

Traffico Roma del 27-10-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma trovati code per traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Bufalotta la Tiburtina e proseguendo tra la via ... Come scrive romadailynews.it

Traffico Lazio del 27-10-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio chiusa la statale 4 via Salaria per un incidente al km 68 e 500 in prossimità di maglianello il traffico è deviato sulla via turanense ... Segnala romadailynews.it

Tragico incidente sulla via Salaria: due vittime e traffico paralizzato - Un incidente sulla via Salaria sta già avendo ripercussioni su viabilità, lunghe code segnalate in direzione Roma e disagi anche verso Rieti ... Come scrive ilmetropolitano.it