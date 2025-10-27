Traffico Roma del 27-10-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma trovati code per traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Bufalotta la Tiburtina e proseguendo tra la via Casilina è la via Ardeatina mentre su quella Terme rallentamenti e code sono dalla via Tuscolana e la via Tiburtina e sul versante opposto della via Boccea & via Aurelia auto in fila sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo per traffico intenso in direzione la tangenziale est sulla stessa tangenziale est traffico in coda tra il brano e via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra San Lorenzo in viale Castrense verso San Giovanni sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio sulla Pontina code a tratti per traffico intenso da Pomezia alla zona dell'EUR situazione analoga Sulla via Ostiense e sulla via del mare a partire da Cecilia e in direzione centro incolonnamenti sulla via Appia partire da Albano Laziale fino alle Capannelle per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce tre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bloccato nel traffico di via Tiburtina, a Roma, un padre disperato suona il clacson: la sua bimba di un anno non respira più. Jacopo e Gaia, agenti della Polizia di Stato, si fermano, capiscono subito la gravità della situazione e aprono la strada con le sirene ver - facebook.com Vai su Facebook
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità merito alla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura due incidenti il primo e al momento non ... Come scrive romadailynews.it
Traffico Roma del 24-10-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma trovati sul grande raccordo anulare Si procede a rilento a causa del traffico intenso tra la Bufalotta la Tiburtina e di seguito tra la ... Scrive romadailynews.it
Roma, protesta contro le ciclabili: meno parcheggi, più code e traffico in tilt con i cantieri - Le macchine in coda, bloccate dai bus che caricano e scaricano passeggeri, mentre da una parte si lavora dietro le reti arancioni e in alto, sui balconi, si assiste alla scena: chi esulta perché potrà ... Secondo roma.corriere.it