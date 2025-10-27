Traffico Roma del 27-10-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma trovati code per traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Bufalotta la Tiburtina e proseguendo tra la via Casilina è la via Ardeatina mentre su quella Terme rallentamenti e code sono dalla via Tuscolana e la via Tiburtina e sul versante opposto della via Boccea & via Aurelia auto in fila sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo per traffico intenso in direzione la tangenziale est sulla stessa tangenziale est traffico in coda tra il brano e via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra San Lorenzo in viale Castrense verso San Giovanni sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio sulla Pontina code a tratti per traffico intenso da Pomezia alla zona dell'EUR situazione analoga Sulla via Ostiense e sulla via del mare a partire da Cecilia e in direzione centro incolonnamenti sulla via Appia partire da Albano Laziale fino alle Capannelle per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce tre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

