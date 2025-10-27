Traffico Lazio del 27-10-2025 ore 17 | 30
Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio trafficata la via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia code per traffico sulla carreggiata esterna del raccordo trapuntine da Appia proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata in fascia oraria 7:18 alla zona industriale di Rieti Santa Rufina in tratti saltuari nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti per lavori notturni sulla Roma Civitavecchia chiuso dalle 22 di stasera alle 5 di domattina allo svincolo di Santa Severa in uscita per il traffico proveniente da Roma sulla diramazione Roma nord tra le 21 e le 5 resterà chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata direzione Roma è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
