Traffico Lazio del 27-10-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio chiusa la statale 4 via Salaria per un incidente al km 68 e 500 in prossimità di maglianello il traffico è deviato sulla via turanense mentre i santi Sono deviati sulla strada statale 578 salto cicolana Code in provincia di Latina sulla statale 7 via Appia a causa di un incidente avvenuto all'altezza di borgofaiti sulla carreggiata Sud del traffico sul grande raccordo anulare di Roma dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito tra la Casilina e la via Laurentina in carreggiata interna e l'ardeatina e la Casilina e proseguendo dalla Prenestina Tiburtina su quella esterna in provincia di Viterbo sulla statale 1 via Aurelia tra Montalto di Castro e garavicchio lavori in corso sulla carreggiata Nord possibile la formazione di rallentamenti la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

