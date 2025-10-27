Traffico di stupefacenti sequestrati oltre cinque chili di hashish
Nel pomeriggio del 22 ottobre, nel corso di un servizio congiunto di vigilanza stradale, la Polizia di Stato, con agenti della Polizia Stradale di Angri ed Eboli, hanno proceduto al controllo di un’autovettura condotta da un uomo di 49 anni. Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori è stata attirata da alcune anomalie riscontrate sulla ruota di scorta, che presentava caratteristiche difformi rispetto agli altri pneumatici e non conformi a quanto indicato sulla carta di circolazione. Insospettiti da tale circostanza, gli agenti hanno approfondito i controlli, rinvenendo all’interno dell’autovettura 56 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 5,6 chilogrammi. 🔗 Leggi su Zon.it
