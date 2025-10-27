Tra Milano e Valtellina un treno ogni 30 minuti | ecco il piano di Trenord per le Olimpiadi
Milano, 27 ottobre 2025 – Trenord annuncia 120 corse ferroviarie in più per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un potenziamento - spiega l'azienda - che porterà le corse giornaliere a 2.500, con il collegamento fra Milano e la Valtellina attivo dalle 4.20 del mattino alle 3 di notte con una corsa ogni 30 minuti. I treni allestiti con i colori olimpici . L'azienda ferroviaria, che è 'Regional Transport Sponsor di Milano Cortina 2026', ha allestito con i colori olimpici 6 dei nuovi treni della flotta: 2 in servizio sul collegamento aeroportuale fra Milano e Malpensa, 2 treni ad alta capacità Caravaggio e 2 treni monopiano Donizetti, destinati alle linee della Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: il Gruppo Interforze Antimafia monitora i cantieri #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
Trenord annuncia 120 corse in più per Milano-Cortina 2026 - Trenord annuncia 120 corse ferroviarie in più per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Da msn.com
Trenord potenzia il servizio ferroviario in vista delle Olimpiadi - A 100 giorni dall'inizio di Milano Cortina 2026, l'azienda ferroviaria lombarda effettuerà 120 corse in più ogni giorno, per un'offerta complessiva di 2500 corse ... Lo riporta legnanonews.com
La ferrovia delle Olimpiadi : "Un treno ogni trenta minuti sulla linea Lecco-Tirano" - La ferrovia delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026 per cominciare. Scrive ilgiorno.it