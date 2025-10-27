Tra loro è finita Altra bellissima coppia vip d’Italia che si dice addio | gossip e retroscena
È arrivata all’improvviso la notizia che riguarda il cantante italiano. Secondo quanto trapela da ambienti vicini a lui, la sua storia con la nuova fidanzata sarebbe giunta al capolinea. Una rottura inattesa, che ha sorpreso fan e addetti ai lavori: l’artista, sempre molto riservato, sembrava aver ritrovato da tempo una certa serenità anche nella vita privata. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma le voci circolano con sempre maggiore insistenza. Cesare Cremonini e Caterina Licini si sarebbero già lasciati. I due si erano conosciuti sul set del videoclip del brano “Ora che non ho più te” e avevano iniziato a frequentarsi all’inizio del 2025. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
