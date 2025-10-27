Tra fede e mistero | la Cattedrale si svela alla luce delle fiaccole

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della solennità di Ognissanti, venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 21, una suggestiva visita guidata serale alla scoperta dei segreti nascosti tra le pietre millenarie della Cattedrale di Piacenza.Attraverso le sue antiche iscrizioni, incise su pareti e monumenti, i partecipanti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

