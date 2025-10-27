Tra cielo Lago di Como e foliage | l’escursione panoramica da Pigra al Monte Costone
Insieme all’Associazione Culturale Territori Natura Arte Cultura, nata per realizzare esperienze culturali poliedriche, Massimo Lozzi, autore della guida A piedi intorno al Lago di Como, è salito in vetta al Monte Costone, da dove si gode un panorama davvero unico sul nostro Lario. A 880 metri. 🔗 Leggi su Quicomo.it
