Totti e Spalletti pace all’amaro | il western urbano che trasforma il rancore in ironia

Il nuovo spot di Amaro Montenegro è un piccolo film sulla riconciliazione, ma anche una parodia affettuosa del passato. Ambientato in una periferia sospesa tra realtà e cinema, lo spot mette in scena Luciano Spalletti e Francesco Totti in un contesto da Far West urbano, dove i silenzi pesano più delle parole e la polvere si mescola all'asfalto. È una Roma riconoscibile ma mai nominata, trasfigurata in una terra di confine dove due ex rivali si ritrovano come pistoleri al tramonto. Spalletti arriva a cavallo, in camicia bianca e sguardo da duello. Scende, lascia l'animale al bordo della strada e getta la giacca a terra, come un cowboy pronto alla resa dei conti.

